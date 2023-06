Segro erreicht Vollvermietung im Park Köln City

Segro konnte in seinem Park Köln City 4.800 m² an die Moll Sportwagen Köln GmbH langfristig vermieten. Damit ist noch vor Fertigstellung der letzten Bauphase im dritten Quartal 2023 die Vollvermietung des Areals mit insgesamt 58.400 m² Mietfläche erreicht.

.

Die Moll Sportwagen Köln GmbH plant in der Gewerbehalle ein neues Autohaus mit Ausstellungs-, Verkaufs- und Werkstattflächen für die Sportwagenmarken Lamborghini und Bentley. Der Mietvertrag wurde von Logivest vermittelt.



Der letzte Bauabschnitt des Segro Parks Köln City zeichnet sich durch seine Nachhaltigkeit aus. So werden eine Photovoltaikanlage installiert und alle Stellplätze mit Ladestationen für Elektrofahrzeige ausgestattet. Außerdem wird das Gebäude gemäß BEG40-Standard mit Wärmepumpen realisiert. Zudem verfügt das Areal über Bienenstöcke, Insektenhotels und Nistkästen zur Förderung der Biodiversität.



Das Areal befindet sich in der Vitalisstraße auf dem ehemaligen Werksgelände von AkzoNobel. Das Gelände bietet Anschluss an das S-Bahn- sowie das Regionalbahnnetz. Darüber hinuas wird der Stadtbezirk von zwei U-Bahn-Linien erschlossen, sodass der Standort mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen ist. Des Weiteren ist der Stadtteil mit der A 1 und A 57 optimal an das Autobahnnetz angeschlossen. Zu den Nutzern des Gewerbeparks gehören unter anderem die Deutsche Post, die Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH [wir berichteten], Delicato Foodservice, Tier Mobility [wir berichteten], Alvero Büromöbelvermietung, der Onlinehändler Kapten & Son, deinetorte.de, das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen Shirtee und die 0221 Mediagroup [wir berichteten].