Segro erreicht Vollvermietung im Park Berlin Airport

Segro hat in seinem Segro Park Berlin Airport weitere 1.100 m² Gewerbefläche an seinen Bestandmieter SEW-Eurodrive GmbH & Co KG vermietet. Bereits seit 2014 mietet der Hersteller von Antriebstechnik 550 m² in der Alexander-Meißner-Straße 44.

.

Aktuell erweitert Segro die Flächen des Areals um zwei weitere Urban Logistics Gebäuden mit 18.500 m² Gewerbefläche. Nach Fertigstellung dieser Erweiterung wird der Gewerbeteil des Segro Park Berlin Airport insgesamt ca. 82.000 m² umfassen. Darüber hinaus verfügt der Segro Park Berlin Airport über einen Logistikteil, dessen 72.500 m² Mietfläche seit längerem vollständig vermietet sind. Entsprechend wird die Gesamtfläche des Segro Park Berlin Airport nach der momentanen Erweiterung 154.500 m² betragen. Damit ist der Ausbau des Areals noch lange nicht abgeschlossen, die Planung für die nächste Bauphase hat bereits begonnen.



Ende 2021 erwarb Segro zudem von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg ein 63 Hektar großes Grundstück zur Erweiterung des Segro Airport Park Berlin. Davon sind 32 Hektar für Grün- und Kompensationsflächen vorgesehen und 31 Hektar für neue Gewerbeflächen. Geplant werden zusätzliche Light Industrial- und Urban Logistics Gebäude. Die Flächen sollen zur Erweiterung des bestehenden Segro Park Berlin Airport um weitere 140.000 m² Gewerbefläche genutzt werden, sodass das gesamte Areal zusammen mit den Bestandsflächen von Segro fast 300.000 m² umfassen wird.



Aktuell verfügt der Segro Park Berlin Airport über circa 70 Mieter die sich aus einem breiten Branchenmix zusammensetzen, von der Medizintechnik über den Yacht- und Flugzeugausbau, Transport- und Logistik-Unternehmen bis hin zum klassischen Handwerk. Sämtliche Flächen des Areals verfügen über das Nachhaltigkeitszertigikat DGNB Gold. Dabei setzt Segro in vielfältiger Weise auf Nachhaltigkeit. So werden Holzbinder anstelle von Betonträgern verwendet, die Dächer begrünt und ein nachhaltiges Begrünungskonzept umgesetzt. Zudem wird eine energiesparende LED-Beleuchtung verbaut und E-Ladesäulen für jede Mieteinheit installiert.



Der Segro Park Berlin Airport ist Teil des Business Park Berlin, der in Kooperation mit dem Bezirk Treptow-Köpenick zu einem der größten zusammenhängenden Gewerbegebiete Berlins entwickelt wird. Er verfügt mit seiner Lage direkt an der Bundesstraße 96a und Anschlüssen an die Autobahnen A 113, A117 sowie einem fußläufig erreichbaren S-Bahnanschluss über eine exzellente Verkehrsanbindung. Der Flughafen Berlin Brandenburg ist in wenigen Autominuten erreichbar.