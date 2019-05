Logistikteil im Segro Airport Park Berlin erreicht Vollvermietung

Im September 2019 wird die Modulor Produktions- und Logistik GmbH hier einziehen.

© Segro

Segro hat die letzten 5.300 m² Lager- und Hallenfläche im Logistikteil seines Segro Airport Park Berlin vermietet. Eine Tochterfima der Modulor GmbH, einem Handelsunternehmen mit einem umfangreichen Sortiment für Profi- und Hobby-Kreative, mietet die Flächen ab September 2019 für zehn Jahre. Mit langfristig bis zu 50 neuen Mitarbeitern soll die Modulor Produktions- und Logistik GmbH in den neuen Flächen die Produktion und Logistik des Unternehmens übernehmen. Nach dieser Vermietung sind nun alle Flächen des 72.500 m² großen Logistikteils vermietet.

.

„Wir freuen uns, mit Modulor einen weiteren langfristigen Mieter gefunden zu haben. Wie auch bei den vorherigen Vermietungen an attraktive Unternehmen wie AMS und Li-Mi waren nicht nur die hohe Qualität der Lage und der Objekte entscheidend, sondern vor allem auch unsere Bereitschaft, individuelle Mieterwünsche flexibel umszusetzen“, sagt Christopher Gigl, Development Manager bei Segro.



Der Segro Airport Park Berlin in der Alexander-Meißner-Straße 12 - 76/Ludwig-Prandtl-Straße 21 - 33 verfügt zudem über einen Gewerbeteil, der nach der Fertigstellung der aktuell im Bau befindlichen Flächen im weiteren Jahresverlauf knapp 49.000 m² Mietfläche umfassen wird. Es befinden sich außerdem noch drei weitere Bauphasen in der Planung.



In unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Hauptstadtflughafen befindet sich der Segro Airport Park Berlin direkt an der B 96a und bietet durch die A 113 sowie A 117 eine optimale Anbindung an das Autobahnnetz.



Bei der Vermietung der letzten drei Logistikflächen mit insgesamt 17.000 m² Mietfläche wurde Segro vom Berliner Team von Realogis beraten.