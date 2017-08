Segro ernennt drei neue Development Manager

Segro hat sich für das Development Team dreimal Verstärkung geholt: Die Development Manager Christopher Gigl, Nils Mutzke und Marco Dibbern verstärken jeweils an den Standorten München, Düsseldorf und Hamburg. Durch den Zuwachs sind nun an jedem Standort in Deutschland jeweils zwei Development Manager vertreten. Das gesamte Team wird weiterhin durch André Wolters, Head of Logistics, vom Düsseldorfer Büro aus geleitet.

.

Christopher Gigl ist gelernter Betriebswirt und hat zehn Jahre lang Erfahrungen in der Logistikbranche bei der Nagel Group gewonnen. Dort war er zuletzt als Sales Manager und zuvor als Logistics Manager tätig.



Nils Mutzke verfügt über acht Jahre berufspraktische Erfahrungen in der Logistikbranche. Sein umfangreichens Wissen erlangte er unter anderem bei den Unternehmen FedEX Express Europe Inc. und bei UPS, wo er maßgeblich an der Entwicklung des strategischen Account Management beteiligt war.



Marco Dibbern war mehrere Jahre als Projektleiter für die Wirtschaftsförderung der Hansestadt Stade und anschließend als Geschäftsführer der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft tätig. Zuvor erlangte er bei der Garbe Logistic AG als Projektmanager Erfahrungen in der Logistikbranche. In Buxtehude studierte er Bau- und Immobilienmanagement an der Hochschule 21.