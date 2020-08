Segro erhält grünes Licht für weitere 48.000 m² in Oberhausen

Der Segro Logistics Park Oberhausen darf um weitere 48.000 m² erweitert werden. Die Baugenehmigung für den dritten Bauabschnitt wurde am Mittwoch im Logistikpark symbolisch von Oberbürgermeister Daniel Schranz symbolisch an Carsten Lümkemann, Technical Manager bei Segro Germany übergeben. Der Logistikpark wird seit 2019 entwickelt und soll nach Fertigstellung eine Gesamtmietfläche von insgesamt rund 117.000 m² umfassen.

.