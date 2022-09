Segro entwickelt neuen Logistikpark in Neu Wulmstorf

Segro errichtet in Neu Wulmstorf bei Hamburg den neuen „Segro Logistics Park Hamburg – Neu Wulmstorf“. Auf einer circa 3,7 Hektar großen Brachfläche sollen rund 21.700 m² Logistikfläche entstehen. Bei der Transaktion war Realogis vermittelnd tätig. Segro wurde rechtlich von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein beraten.

.

„Mit seiner Lage direkt am Stadtrand von Hamburg sowie der Nähe zu dem für 2025 geplanten Anschluss an die A 26 bietet der Logistikpark eine hervorragende Anbindung an das wichtigste Logistikdrehkreuz Deutschlands, das eine sehr starke Nachfrage nach Logistikflächen aufweist“, sagt Julian Kux, Associate Director, Development, Logistics.



Detailinformationen über das neue Areal sowie Startzeitpunkt und voraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten sollen nach Erhalt der Baugenehmigung veröffentlicht werden. Fest steht bereits, dass sich das Areal wie alle Logistikparks von Segro durch eine ansprechende Architektur und eine nachhaltige Bauweise – es wird das Nachhaltigkeitszertifikat DGNB in Platin und DGNB klimapositiv angestrebt – auszeichnet. Die Mieteinheiten belaufen sich auf 10.000 m² bis 21.000 m² und werden von Realogis Hamburg vermarktet.



Segro plant, das eigene Portfolio in Norddeutschland durch weitere Zukäufe und Projektentwicklungen in den kommenden Jahren weiter auszubauen.