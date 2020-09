Segro CityPark Frankfurt nach sieben Monaten voll vermietet

Segro hat die gesamten 14.200 m² Mietfläche der ersten Phase des spekulativ errichteten CityPark Frankfurt bereits sieben Monate nach der Fertigstellung voll vermietet. Zuletzt konnten vier neue Mieter für insgesamt 8.600 m² gewonnen werden.

.

Bei den Mietern handelt es sich um die Deutsche Post Immobilien GmbH, vertreten durch die CSG GmbH, die Stahlgruber GmbH, die Schmitt und Orschler GmbH & Co. Farben- und Heimtex KG Schmitt und Orschler (Sundo) sowie die Euromams Handelsgesellschaft mbH.



Die Stahlgruber GmbH ist auf Groß- und Einzelhandel für Kfz-Zubehör, Kfz-Ersatzteile und Werkstattausrüstung sowie auf die daraus resultierenden Dienstleistungen spezialisiert und mietet 2.600 m². Während das Unternehmen, das voraussichtlich im Februar 2021 einziehen wird, die Hallenflächen als Lagerflächen nutzen wird, sollen die Service- und Büroflächen für die Verwaltung und für Schulungen genutzt werden. Sundo, ein Großhandel für Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Wärmedämmverbundsysteme und Malerwerkzeuge, mietet voraussichtlich ab November 2020 1.200 m². Die Handelsgesellschaft Euromams mietet ab voraussichtlich Oktober dieses Jahres 1.200 m². Zudem mietet die Deutsche Post Immobilien GmbH 3.200 m² ab voraussichtlich Januar 2021.



Die erste Bauphase des Segro CityPark Frankfurt wurde spekulativ auf einem 14,5 Hektar großen Gelände entwickelt, das bis 2008 vom US-Militär genutzt wurde. Die Anfang 2020 fertiggestellten Flächen konnten ab 1.000 m² flexibel auf verschiedene Einheiten aufgeteilt werden. Sie bestehen jeweils aus Lager-, Service- und Büroflächen. In der nächsten Phase wird ein Gewerbepark mit rund 20.000 m² Mietfläche entstehen, der voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt sein wird.



„Ungeachtet der Herausforderungen der Folgen von Covid-19 für die Wirtschaft sehen wir weiterhin eine sehr große Nachfrage nach unseren urbanen Gewerbeflächen. Dies wird durch die Vollvermietung verdeutlicht, die wir bereits nach gut einem halben Jahr erreichen konnten. Unsere mittelständische Mieterstruktur profitiert dabei über alle Branchen hinweg von der ausgeprägten Flexibilität des Parks“, sagt Janina Kaya, Senior Leasing Managerin bei Segro.



Mit seinem modernen Design und der Bauweise nach DGNB-Gold-Zertifizierung integriert sich der Gewerbepark in die innenstadtnahe Umgebung in der Graugrafenstraße 24 in Frankfurt-Rödelheim. Mehrere Bus- und S-Bahnlinien bieten zudem eine gute Anbindung. Über die Anschlussstelle Frankfurt-Rödelheim sind in kurzer Zeit über die A 648 die Autobahnen A 5 und A 66 zu erreichen. Direkt neben dem Areal befindet sich eine 2,5 Hektar große Auenlandschaft, die der Entwickler 2019 renaturiert und an die Stadt Frankfurt am Main übergeben hat. Vogelnistkästen und Insektenhotels wurden in diesem Rahmen ebenfalls als Beitrag für die Natur angebracht.



Bei der Vermietung an die Deutsche Post Immobilien GmbH, vertreten durch die CSG GmbH, war der Immobilienmakler Immolox vermittelnd tätig, bei der Vermietung an Sundo die Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank sowie bei der Stahlgruber GmbH die Immobilienberatungsgesellschaft JLL.