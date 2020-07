Segro CityPark Düsseldorf gewinnt zwei neue Mieter

Segro hat für seinen Segro CityPark Düsseldorf zwei neue Mieter für zusammen mehr als 4.200 m² Mietfläche gewinnen können. Die auf medizinische Speziallogistik spezialisierte Word Courier GmbH wird ab Ende 2020 ihren Firmensitz in den Gewerbepark in der Fichtenstraße verlegen und dort gut 3.000 m² mieten. Darüber hinaus wird der Onlinehändler Fashionette 1.200 m² anmieten.

