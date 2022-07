Segro ernennt Christopher Gigl mit sofortiger Wirkung zum neuen Investment Director in Deutschland. Der 33-Jährige ist bereits seit 2017 bei Segro und war in den vergangenen Jahren, zuletzt als Associate Director Development Logistics, für zahlreiche Projektentwicklungen in ganz Deutschland verantwortlich. Zuvor war er bei der Nagel-Group.

