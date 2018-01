Seehofer drängt auf Tempo bei der dritten Piste

Die Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer wird nicht müde, die Werbetrommel für eine dritte Startbahn am Airport zu rühren und quengelt nun offensiv, noch vor der Landtagswahl eine verbindliche Entscheidung herbeiführen zu wollen. Derweil hat die Vorsitzende der Münchener SPD Claudia Tausend aktuell klipp und klar festgestellt, dass sich ihre Partei an das Veto des Bürgerentscheids von 2012 gebunden fühlt, also ohne Abstriche gegen die dritte Piste ist. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bleibt derweil gelassen – und sieht weiterhin keine Notwendigkeit, einen neuen Bürgerentscheid herbei zu führen.

Dabei scheinen den Bürgermeister auch die laut gedachten Überlegungen, die Flughafen München GmbH in eine Aktiengesellschaft zu wandeln, um den Widerstand der Stadt ins Leere laufen zu lassen, nicht weiter zu schrecken [Flughafen AG steht weiter auf der Agenda]. Reiter will erst dann einen Bau in Erwägung ziehen, wenn ein eben neuer Bürgerentscheid eindeutig pro dritte Piste votiert hat. Seehofer wähnt sich im übrigen in kongenialer Verwandtschaft mit dem CSU-Spitzenkandidaten Markus Söder, Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft, der aus seiner Pro-Startbahn-Haltung in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht hat. Der bayerische Ministerpräsident deutet nun für den Januar/Februar ein Gespräch mit Münchens Bürgermeister an, weil „wir bisher ja sehr kollegial miteinander umgegangen sind.“ Ob die Betonung auf „bisher“ liegt, wird sich weisen.