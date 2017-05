See.Statt: Eröffnungsfeier für Erweiterungsbau

Neues Gebäude am Bahnhofplatz 3

Gestern feierten über 100 geladene Gäste die Erweiterung der See.Statt Friedrichshafen. Direkt am Bahnhof und unmittelbar am Ufer des Bodensees gelegen, realisierte die Prisma ein umfangreiches Stadtentwicklungsprojekt mit drei neuen Gebäuden. Das Investitionsvolumen für das Projekt am am Bahnhofplatz von Friedrichshafen liegt bei rund 36 Mio. Euro.

Die Planungen zur Erweiterung basierten auf dem städtebaulichen Rahmenplan für die Friedrichstraße der Stadt Friedrichshafen. Die drei neuen Gebäude beinhalten 2.700 m² hochwertige Büromietflächen, einen Rewe City Markt sowie 41 Wohnungen mit Loggien und Terrassen. „Mit beeindruckender Aussicht, einem hochwertigen Außenraumkonzept, den Sichtbeziehungen sowie dem barrierefreien Zugang zum Uferpark und Bodensee, bietet die See.Statt Friedrichshafen weiteren Raum für Innovation, Produktivität, Begegnung und Freizeit“, so der Projektentwickler. Seit diesem Jahr nutzen unter anderem die Firmen ITK Engineering GmbH, Kumavision AG, NTS Deutschland, Hautarzt Dr. Uhlhaas oder Jaguar Land Rover Deutschland GmbH das Infrastrukturangebot der See.Statt Friedrichshafen, welches auch eine öffentliche Tiefgarage umfasst. Demnächst wird außerdem ein moderner Coworking-Space eröffnet, der mit flexiblen Modellen zusätzlich Raum für co-kreatives Arbeiten in offenem Umfeld möglich macht.