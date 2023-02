Securitas mietet in der Frankfurter Kaiserstraße

Zum Jahresbeginn hat der Sicherheitsdienstleister Securitas eine Fläche im 3. Obergeschoss im Büro- und Geschäftsgebäude in der Frankfurter Kaiserstraße 54 bezogen. Eigentümer des Objektes ist ein privater Investor. Avison Young war bei der Anmietung für den Mieter beratend tätig. Das Gebäude verfügt über insgesamt rund 2.400 m² Mietfläche. Es befindet sich in optimaler Lage des Frankfurter Bahnhofsviertels mit bester Anbindung an den ÖPNV.

