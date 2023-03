Sector7 realisiert Werk West in Magdeburg

Sector Seven Investors entwickelt in Magdeburgs Stadtfeld-West ein historisches Gewerbeareal nach nachhaltigen Maßstäben zum Werk West. Das Unternehmen hat die Immobilie im Februar 2023 erworben und sofort mit der nachhaltigen Weiterentwicklung des historischen Areals begonnen.

.

Das Werk West umfasst rund 7.500 m² Mietfläche in drei historischen Gebäuden. Momentan sind verschiedene Mietflächen verfügbar. Die großzügig geschnittenen Flächen befinden sich in flexibel teilbaren Regelgeschossen, in denen zusammenhängende Gewerbeflächen von 100 m² bis zu 1.650 m² angeboten werden können.



Durch ihre flexiblen Grundrisse eignen sich die Regelgeschosse ideal für Büro-Nutzungen und Bildungseinrichtungen. Großzügige Deckenhöhen von bis zu 4,70 Meter und freiliegende Träger verleihen den Räumen ein industrielles Loft-Gefühl. Dank der engen Fensterraster sind alle Flächen sehr gut und von allen Seiten belichtet. Ein Großteil der Flächen verfügt über einen Lastenaufzug.



Die Entwicklung des Areals zum Werk West beinhaltet die Umsetzung eines nachhaltigen Energie- und Mobilitätskonzepts sowie die Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Begrünung des großen Innenhofs, in dem ansprechende Pausen- und Aufenthaltsflächen für die Nutzer im neuen Werksgarten entstehen. Um die Energieeffizienz zu steigern, plant Sector7 die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern, sodass sowohl die Gewerbemieter also auch geplante E-Ladestationen für PKW mit kostengünstigem, grünem Strom versorgt werden können.



Die Mietflächen werden auf die Bedürfnisse zukünftiger Mieter zugeschnitten und in Abstimmung mit den Nutzern zu einem modernen Standard ausgebaut.



„Unser erstes Magdeburger Projekt bietet beste Voraussetzungen für einen vielseitigen und nachhaltigen Campus. Auf Basis des charmanten historischen Baubestands und der optimalen Lage in Kombination mit unserem ganzheitlichen Konzept für ein nachhaltiges Werk West schaffen wir einen Ort für Menschen, die in Magdeburg neue Ideen verwirklichen wollen, wo sich lokale Gewerbe, Bildungsstätten und Kreative zusammenfinden und den Standort voranbringen“, sagt Fritz Stoessel, Geschäftsführer von Sector7.



Die Bestandsgebäude in der Liebknechtstraße 87-97 wurden in den 1930er Jahren Teil der Magdeburger Armaturenwerke (MAW), die sich zur größten Produktion von Armaturen in Europa entwickelten. In den 1990er Jahren wurde die Produktion eingestellt und die Gebäude aufwendig saniert. Seitdem hat sich eine Vielzahl gewerblicher Nutzer unterschiedlicher Branchen angesiedelt.