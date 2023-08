Sector7 hat die letzte große freie Hallenfläche im Gewerbeobjekt Wittestraße 46-48 in Berlin-Reinickendorf an den Online-Supermarkt Picnic vermietet. Im Rahmen der Expansion nach Berlin hat der Lieferdienst, der zuvor vor allem in den Niederlanden, Frankreich und Nordrhein-Westfalen aktiv war, die Gewerbeimmobilie seit Juni 2023 gemietet.

[…]