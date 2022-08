Sechstes Maxx Hotel eröffnet in Aalen

Am 18. August 2022 eröffnete das sechste Haus der Midscale-Marke Maxx by Deutsche Hospitality in Aalen. Der Hotelneubau umfasst neben 133 modernen und großzügigen Gästezimmern und Suiten, drei Tagungsräume, das Restaurant Froq sowie einen hoteleigenen Fitness- und Wellnessbereich.

.

„Das Hotel ist eine gelungene Ergänzung für das neue Stadtquartier. In zentraler Lage, gut angebunden und in unmittelbarer Nähe zum Kulturbahnhof ist es eine Bereicherung für das Beherbergungsangebot in Aalen“, so Oberbürgermeister Frederick Brütting.



„Wir freuen uns sehr, in Aalen mit einem Maxx Hotel vertreten zu sein. Maxx by Deutsche Hospitality ist unkompliziert, familiär und modern, weshalb die Marke perfekt zu Aalen passt“, so Kai H. Gehrmann, Vice President Franchise, Deutsche Hospitality. „Durch seine zentrale Lage ist das Maxx Hotel Aalen eine attraktive Adresse für Geschäfts- und Freizeitreisende zugleich.“



„Wir freuen uns, gemeinsam mit der Deutschen Hospitality diesen Sommer mit dem Opening des Maxx Hotel Aalen ein modernes, design-orientiertes Hotelkonzept mit großem Potential an einem hervorragenden Standort auf den Weg zu bringen“, ergänzt Axel Jünke, Geschäftsführer Scoop Hotels Gruppe. Das in Augsburg ansässige Unternehmen wird das Hotel betreiben.



„Das gesamte Team und ich freuen uns sehr, die Eröffnung unseres Hauses feiern zu können. Im Maxx Hotel Aalen wollen wir nicht nur Reisenden ein Zuhause bieten, wir laden auch Anwohner sowie Besucher des Kulturbahnhofs herzlich ein, unser gastronomisches Angebot zu entdecken“, sagt Carmen Sasse, General Managerin des Maxx Hotel Aalen.



In der Hugo-Theurer-Straße 6 direkt am Aalener Hauptbahnhof gelegen, empfängt das neue Hotel der Stadt seine Gäste im modernen Ambiente und einer einladenden Atmosphäre. In nur wenigen Gehminuten ist die Innenstadt mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sowie Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Im Umland laden Ausflugsziele, wie Seen, Schlösser und Burgen zu einer Entdeckungstour ein.