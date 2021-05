DI-Gruppe schließt sechs Mietverträge für City Galerie Aschaffenburg

Inmitten des Lockdowns konnte die Deutsche Immobilien-Gruppe (DI-Gruppe) jetzt mit sechs Mietern über insgesamt mehr als 1.400 m² neue Verträge in der City Galerie Aschaffenburg abschließen. Dabei ziehen mit Ernstings Family (Mode, Eröffnung im 3. Quartal), A Shop (Telekommunikation, Juni) und TeaMotion (Gastronomie, Juli) drei Unternehmen neu in das nordbayerische Einkaufszentrum.

