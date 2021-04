Sebastian Rüsch neuer Senior Consultant in Norddeutschland bei Colliers

Sebastian Rüsch

Sebastian Rüsch ist seit dem 1. April bei Colliers neuer Senior Consultant im Bereich Office Investment B&C Cities für Norddeutschland.

.

„Sebastian Rüsch verstärkt unser bundesweites Colliers-Team und treibt unsere Aktivitäten auf dem norddeutschen Markt voran. Städte wie beispielsweise Hannover, Bremen, Lübeck und Kiel verfügen über große Potenziale. Sein Eintritt unterstreicht die wachsende Bedeutung von Büroimmobilien in B&C-Städten bei nationalen und internationalen Investoren,“ so Michael R. Baumann, Head of Office Investment B&C Cities bei Colliers.



Rüsch stößt von Savills zu Colliers, wo er seit 2016 im Investment-Team u.a. Akquise, An- und Verkaufsberatung sowie Cross-Selling-Prozesse verantwortete. Berufsbegleitend erwarb er 2019 an der ADI sein Diplom als Immobilienökonom. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Sebastian Rüsch einen ausgewiesenen Investment-Experten für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten in B&C-Städten in Norddeutschland gewinnen konnten“, so Baumann abschließend.