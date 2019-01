Sebastian Pfeifer verstärkt Aengevelt in Leipzig

Sebastian Pfeifer

© Fotohaus Klinger/Aengevelt

Zur Begleitung seiner Mandate baut Aengevelt sein Expertenteam in Leipzig aus: Seit Ende 2018 verstärkt Sebastian Pfeifer (36) die Niederlassung in Leipzig unter Leitung von Ullrich Müller. Sein Tätigkeitsschwerpunkt im Investment-Team liegt dabei auf der Akquise und Vermarktung von Wohninvestment-Objekten.

.

Sebastian Pfeifer verfügt als Investmentspezialist und ausgebildeter Vermögensberater zusätzlich über mehrjährige Berufserfahrung in der Immobilienbranche sowie exzellente Marktkenntnisse in der Region Leipzig-Halle. So war er hier u.a. erfolgreich für einen überregionalen Bauträger und Immobiliendienstleister tätig. Zu seinen Aufgaben zählten dabei die Kundenbetreuung sowie die Objektakquise und -vermarktung.