Sebastian Mall leitet Münchner Apoprojekt Niederlassung

Sebastian Mall

© Apoprojekt GmbH

Sebastian Mall (36) kehrt zu Apoprojekt zurück und verantwortet seit Anfang des Jahres die Leitung der Münchner Niederlassung. Er tritt in die Fußstapfen von Thomas Wagner, der sich nun auf die von ihm im vergangenen Jahr übernommene Leitungsfunktion für die Region Süd [wir berichteten] fokussiert.

Mall ist studierte Bauingenieur und war bereits von 2015 bis 2020 bei Apoprojekt tätig, zuletzt als Leiter Projektmanagement mit dem Schwerpunkt Großprojekte. Als Leiter der Apoprojekt Niederlassung in München mit rund 70 Mitarbeitenden verfolgt er zukünftig das Ziel, den Design & Build-Ansatz und dessen Nutzen noch stärker in der Branche zu etablieren – sowohl im Mieterausbau als auch im Bereich Großprojekte.



„Sebastian Mall kenne ich schon lange und er war bereits in seiner Zeit als Leiter Projektmanagement ein prägender Teil unseres Teams. Er ist strategiestark und strukturiert. Dabei verliert er nie den Blick fürs große Ganze und schafft es, die passenden Teams zusammen zu bringen. Wir freuen uns über seine Entscheidung als Niederlassungsleiter zu uns zurückzukehren“, sagt Thomas Wagner, Teil der Geschäftsleitung und Leiter der Region Süd.



Die berufliche Karriere von Sebastian Mall begann 2007 bei Züblin in München. Bis 2015 agierte er dort zuletzt als Bauleiter in Großprojekten. Zudem absolvierte Mall verschiedene Stationen in international agierenden Unternehmen und arbeitete als Bauleiter in China. Nach seiner Anstellung bei Apoprojekt war er bis Ende 2022 Geschäftsführer der Schweiger Flachdachbau, einem mittelständischen Bauunternehmen.



„In dem herausfordernden Jahr 2023 werde ich mich mit meinem Team neben dem Mieterausbau auf die Revitalisierung und das Refurbishment von Bestandsimmobilien fokussieren. Dabei können wir mit dem Design & Build-Ansatz eine Vereinfachung von Schnittstellen realisieren. In Kombination mit unserer ESG-Kompetenz haben wir das passende Angebot für die aktuellen Bedürfnisse am Markt. Bei Apoprojekt schätzen die Mitarbeitenden die familiäre Unternehmenskultur. Mit Kunden und Nachunternehmern wird zudem ein partnerschaftliches Miteinander auch in Großprojekten gepflegt. Das macht Apoprojekt besonders und ist der Grund, warum ich wieder an Bord bin“, sagt Sebastian Mall.