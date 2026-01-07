Sebastian Hartrott wird Geschäftsführer bei Landsiedel & Partner

Sebastian Hartrott verstärkt seit dem 1. Januar 2026 als Geschäftsführer und Chief Operating Officer das Führungsteam von Landsiedel & Partner. Das inhabergeführte Multi Family Office aus Hamburg stärkt damit gezielt die Weiterentwicklung der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft und das institutionelle Kundengeschäft.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, das ich bereits seit langer Zeit kenne und schätze“, sagt Sebastian Hartrott. „Gemeinsam entwickeln wir Landsiedel & Partner konsequent weiter – als Top-Adresse im Segment der Multi Family Offices und mit dem Aufbau einer eigenen KVG inklusive entsprechender Fondskompetenz.“



Mit der neuen Personalie will Landsiedel & Partner die operative Plattform für die Begleitung komplexer Großvermögen – insbesondere im institutionellen Kontext und mit Blick auf den Aufbau der KVG und den Ausbau des Fondsgeschäfts stärken.