Sebastian Blecke wechselt von GSG zu Sector7

Ab dem 01. Oktober bringt Sebastian Blecke, langjähriger COO der GSG Berlin, seine Expertise bei Sector7 ein und wird das Unternehmen gemeinsam mit Fritz Stoessel leiten. Auf der Agenda des künftigen Führungsduos steht die Weiterentwicklung des Immobilienportfolios.

„Nach elf spannenden und erfolgreichen Jahren bei der GSG Berlin ist für mich die Zeit für neue Herausforderungen gekommen“, erläutert Sebastian Blecke seine Motivation für den Wechsel. „Sector7 hat eine junge und dynamische Unternehmenskultur und bietet die Freiheit, auch mal unorthodoxe Entscheidungen zu treffen. Das Investmentprofil ist mit Blick auf die Asset-Klassen zudem erfreulich vielfältig. Darüber hinaus ist es die Content- und Nutzer-getriebene Projektentwicklung, die mich reizt und der Ansatz, mit innovativen und nachhaltigen Konzepten erfolgreiche Immobilien zu entwickeln. Auf diese Dynamik freue ich mich sehr. “



Der 1975 in Berlin geborene Sebastian Blecke ist diplomierter Bau- sowie Wirtschaftsingenieur und war nach seinen Studien an der Beuth Hochschule zunächst unter anderem als Asset Manager für Teesland Germany (heute Cromwell Property Group) sowie GPT Halverton Germany tätig. Dort wurde er erstmals in die Geschäftsführung berufen, wechselte 2008 als Head of Asset Management zum börsennotierten Immobilienunternehmen Sirius Facilities, bevor er 2011 die operative Geschäftsführung der GSG Berlin übernahm. Diesen Posten wird er noch bis Ende September 2022 ausüben [wir berichteten].