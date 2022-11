Die Seafort Advisors GmbH hat ca. 140 m² Bürofläche am Baumwall 3 angemietet. Der Einzug des unabhängigen Private-Equity-Unternehmens in das historische Gebäude am Hamburger Binnenhafen erfolgte bereits im Oktober. Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig.

[…]