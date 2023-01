Die Real I.S. AG hat einen weiteren Mietvertrag für das gemischt genutzte Quartier Gleiskarree in Ditzingen abgeschlossen. Die SE Steuerberatung GmbH & Co. KG wird innerhalb Ditzingens umziehen und 263 m² Bürofläche im ersten Obergeschoss des Gebäudeteils V langfristig anmieten. Zuletzt konnte die Real I.S. AG bereits die AOK Baden-Württemberg

[…]