SDK kauft weiteres Wohnprojekt von BPD

Die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) hat sich mittels Forward Deal die Quartiersentwicklung „Leo“ im Herzen von Leonberg mit ca. 82 Wohn- und 8 Gewerbeeinheiten für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gesichert. Verkäufer ist die BPD Immobilienentwicklung GmbH, welche das Quartier mit dem Namen „Leo“ bis Ende 2023 an der Römerstraße schlüsselfertig erstellen wird. Dies ist die zweite Projektentwicklung, welche die SDK von der Stuttgarter BPD-Niederlassung erwirbt. Der Versicherer hat sich in 2018 bereits ein Wohnprojekt in Pforzheim gesichert [wir berichteten]. Insgesamt ist es der zwölfte Ankauf der SDK seit 2018.

.

Durch die Übernahme dieser Projektentwicklung erhöht sich das deutschlandweit verwaltete Portfoliovolumen der SDK auf über 450 Mio. Euro. Die SDK bleibt auf Ankaufskurs und möchte in den kommenden zwei Jahren deutschlandweit schwerpunktmäßig weitere Wohnimmobilien für 150 bis 200 Mio. Euro p.a. zukaufen, sowohl in A- und B- Städten, als auch in den dazugehörigen Regionen sowie in attraktiven C-Städten.



Beraten wurde die SDK in diesem Projekt vom Investmentmanager Albrings+Müller AG. Rechtlich und steuerlich von Clifford Chance Deutschland, technisch von der IWTI GmbH begleitet.