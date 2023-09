Screens vergrößert Fläche in Aurelis' Hammerwerk

Die Screens GmbH erweitert den bestehenden Mietvertrag mit Aurelis Real Estate und mietet zusätzliche 295 m² im Hammerwerk Stuttgart an. Damit wird das Unternehmen, das eine interaktive Online-Videoplattform betreibt, in der Augsburger Straße 746 über rund 950 m² verfügen.

.

Die Screens GmbH ist bereits seit Mai 2021 Mieter von circa 650 m² Büro- und Lagerfläche im Hammerwerk [wir berichteten]. Die neu angemieteten Räumlichkeiten befinden sich derzeit im Rohbauzustand und werden nach den Wünschen der Mieter ausgebaut. Der Einzug ist Anfang 2024 geplant.



„Das Hammerwerk ist mit diesem Vertragsabschluss fast vollständig vermietet. Lediglich in der Villa sind noch 230 m² frei“, so Kerstin Zellmer, Asset & Property Managerin in der Aurelis Region Mitte.



Der Projektentwickler hatte das rund 10.000 m² große Gebäudeensemble, bestehend aus einer stillgelegten Werkzeugfabrik und einer denkmalgeschützten Villa aus den 1920er-Jahren, 2015 erworben [wir berichteten] und umfassend revitalisiert. Die gesamte Mietfläche umfasst rund 7.000 m² Büro- und 1.800 m² Lagerfläche. Das Hammerwerk befindet sich im Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim. Die Autobahnen 8 und 81 sowie die Bundesstraße 10 sind in circa 15 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. Die S-Bahn-Haltestelle Obertürkheim und die Buslinie 101 sind fußläufig erreichbar.