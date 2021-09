Scotch & Soda eröffnet neuen Store in Stuttgart

Der Retail-Spezialist Tilli City Immobilien hat Scotch & Soda ein Ladenlokal für einen neuen Store in der Königstraße 19a in Stuttgart vermittelt. Der niederländische Modefilialist sicherte sich die zuvor durch Geox genutzte Fläche mit rund 180 m² Verkaufsfläche und eröffnet den neuen Store voraussichtlich noch in diesem Herbst.

.

Elisabeth Michalowski und Tina Maren Below, geschäftsführende Gesellschafterinnen von Tilli City Immobilien, konnten den neuen Store für Scotch & Soda im Rahmen ihres Exklusivmandates für Relocations des Unternehmens vermitteln. Die Scotch & Soda-Filialen im Dorotheenquartier und in der Calwer Straße werden vor dem Hintergrund der Neueröffnung an der Königstraße nicht weiter betrieben.



Das Maklerhaus hat im Rahmen des genannten Mandates bereits seit April 2020 erfolgreich Verhandlungen und Gespräche mit Vermietern im Hinblick auf Corona-Hilfen für 22 Standorte in Deutschland und Österreich geführt. Im vergangenen Jahr konnte zudem ein weiterer Store für Scotch & Soda in Westerland auf Sylt vermittelt werden.