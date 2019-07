Scoperty startet Testphase auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt

as PropTech Start-up Scoperty hat eine Testphase in Nürnberg gestartet. Immobilienbesitzer oder Kaufinteressenten können jetzt mit wenigen Klicks den Schätzwert ihrer Immobilie ermitteln. Aktuell lassen sich die Schätzwerte von mehr als 100.000 Objekten und Einheiten in der Dürerstadt abrufen. Nach dem Regionalstart können Internetnutzer auf dem Marktplatz noch in diesem Jahr bundesweit Daten zu allen mehr als 40 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland einsehen. „Um den Wohnimmobilienmarkt transparenter und fairer zu machen, verfolgt Scoperty einen neuen digitalen Ansatz: Das Unternehmen kombiniert Online-Ansichten von Straßen und Fassaden mit verfügbaren Immobilieninformationen zum jeweiligen Objekt“, erklärt Dr. Michael Kasch, Geschäftsführer der Scoperty GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen von ING Bank N.V., PriceHubble AG und der Sprengnetter GmbH.

Der komplett digitale Ansatz eröffnet die Möglichkeit, Informationen über alle wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien einer Stadt zu erhalten – kostenfrei, virtuell und ohne Zugangshürden. „Scoperty vereint erstmals Big Data mit künstlicher Intelligenz und schafft eine neue Informationsqualität für wohnwirtschaftliche Immobilientransaktionen. Damit erreichen wir eine neue Transparenz im Markt für Wohnimmobilien“, so Dr. Kasch.