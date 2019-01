Scope holt Digitalexperte Ralf Garrn

Ralf Garrn, zuvor Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH, wechselt zu der europäischen Ratingagentur Scope. In seiner Rolle als Head of Digital Development wird Garrn die digitale Ausrichtung der Scope Group maßgeblich mitgestalten.

.

Vor seinem Wechsel zur Scope Group entwickelte Ralf Garrn als Gründer und Geschäftsführer die Euler Hermes Rating GmbH zu einem anerkannten Anbieter von Ratings in den Segmenten Mittelstand und Project Finance mit hoher Akzeptanz bei Emittenten und Investoren in Europa. In seiner neuen Rolle wird Garrn die Umgestaltung der Branche im Zuge der Digitalisierung für Scope begleiten.



Zuvor war Garrn in Europa und den USA als Berater für Informationstechnologie und Risikomanagement im Finanzdienstleistungssektor tätig. Später arbeitete er in leitenden Positionen für die BMW Gruppe und Allianz. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Teilstudium Informatik an der heutigen Leuphana Universität Lüneburg absolvierte Garrn ein MBA-Studium an der James Madison Universität in den USA.



„Garrn gilt in der Digitalisierung der Ratingbranche als Innovationstreiber“, sagt Florian Schoeller, Gründer und CEO der Scope Group. „Genau das macht ihn für Scope interessant und wertvoll“, und ergänzt: „In der digitalen Aufstellung unseres Unternehmens sehen wir einen zukunftsgerichteten Schwerpunkt.“ Schoeller sieht den Wechsel von Garrn als ein gutes Zeichen mit Symbolkraft für viele Investoren, die seine Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten bereits kennen und schätzen gelernt haben.



Die Kombination seiner Erfahrungen aus dem Ratinggeschäft einerseits und dem Aufbau sowie der Entwicklung EDV-gestützter Risikomanagement-Systeme, Internetplattformen und webbasierter Produktangebote andererseits macht Garrn laut Scope zur idealen Besetzung des Postens als Managing Director, um die Ratingagentur im Zuge der Digitalisierung der Branche weiter zu entwickeln. Seit 2012 treibt Scope die Etablierung einer Europäischen Ratingagentur als Alternative zu den US-Agenturen voran. Mittlerweile arbeiten über 200 Mitarbeiter an sieben europäischen Standorten neben Berlin in Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Oslo und Paris für die Gruppe.