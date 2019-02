Die Sciolla Investment GmbH & Co. KG kann in Gießen durchstarten. Der Investor hält die Baugenehmigung für das Wohn- und Geschäftshaus in der Ludwigstraße 1 in der Hand. Damit steht der Startschuss für die rund 19 Neubauwohnungen, einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage mit 29 Stellplätzen

[…]