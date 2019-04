Science City Bahrenfeld: Spatenstich für neues Innovationszentrum

Hightech-Start-Ups brauchen das richtige Umfeld, damit ihre Gründungen erfolgreich sind. Das Innovationszentrum, ein Gemeinschaftsprojekt von DESY, der Universität Hamburg und der Freien und Hansestadt Hamburg, wird künftig auf rund 2.600 m² Nutzfläche Räume, Labore und die notwendige Infrastruktur für den Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft bieten. Mit einem symbolischen Spatenstich haben gestern Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, der Vorsitzende des DESY-Direktoriums, Prof. Helmut Dosch, der Präsident der Universität Hamburg, Prof. Dieter Lenzen, sowie DESYs Chief Technology Officer, Dr. Arik Willner, den Bau des Innovationszentrums gestartet. Die Baukosten betragen 17,5 Mio. Euro, wovon Hamburg 14,2 Mio. Euro und DESY 3,3 Mio. Euro übernehmen. Die Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant.

.