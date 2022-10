Schwitzke Project expandiert nach München

Der Generalübernehmer Schwitzke Project beging in diesem Jahr sein 20-jähriges Firmenjubiläum und expandiert zu diesem Anlass: In der bayerischen Landeshauptstadt eröffnet das Unternehmen nun seine dritte Niederlassung.

.

Angefangen als Zwei-Mann-Betrieb arbeiten heute etwa 70 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf, Berlin und nun auch in München für den Generalübernehmer, welcher sich auf die schlüsselfertige Realisierung von Um- und Ausbauprojekten im Bestand spezialisiert hat, unabhängig von Lage, Größe und Komplexität. Leiter der neuen Niederlassung in München wird Dirk Lindner.



Lindner, Jahrgang 1970, verfügt über langjährige Erfahrungen, wenn es um ganzheitliche Lösungen für die Realisierung von Innenausbauprojekten geht. Der gelernte Holzmechaniker sammelte erste Erfahrungen bei einem internationalen Möbelhersteller, ehe er sich der komplexen Aufgabe von Um- und Ausbauten im Bestand widmete. Dazu gehörten unter anderem Projekte an Flughäfen und in Shoppingcentern, Retail- und Büroflächen sowie Mieterausbauten der unterschiedlichsten Größenordnung. „Wir freuen uns, dass wir mit Dirk Lindner einen erfahrenen Ansprechpartner für unsere neue Niederlassung gefunden haben“, so Karl-Heinz Schwoll, Geschäftsführer von Schwitzke Project. „Gemeinsam mit ihm können wir unsere Position in Süddeutschland stärken und unser Geschäft weiter ausbauen“, so Schwoll weiter.