Schwerpunktsitzung: Stuttgart informiert zur Wärmewende

Stuttgart forciert den Umstieg auf klimafreundliche Wärmeversorgung, um bis 2035 die Klimaneutralität zu erreichen. Auf der heutigen Schwerpunktsitzung informierte der Ausschuss für Klima und Umwelt heute über die Entwicklung: Stadt, Versorger und Beratungseinrichtungen setzen auf Informationsveranstaltungen, Förderprogramme und den Ausbau erneuerbarer Energien. Seit 2020 wurden rund 2.000 Wohneinheiten und über 8.500 Solaranlagen gefördert.

.

Bürgermeister Peter Pätzold, zuständig für Städtebau, Wohnen und Umwelt, betonte: „Die Fortschreibung der Wärmeplanung ist ein entscheidender Schritt, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Mit dem Ausbau von Wärmenetzen, individuellen Heizlösungen und einer abgestimmten Bürgerbeteiligung stellt Stuttgart die Weichen für eine nachhaltige Energieversorgung. Die Wärmewende gelingt nur gemeinsam – Stadt, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger tragen hier gemeinsam Verantwortung für das Hier und Jetzt sowie die uns folgenden Generationen.“



Um die Wärmewende bürgernah zu gestalten, setzt die Stadt auf dezentrale Informationsangebote. Gemeinsam mit den Stadtwerken, der EnBW, dem EBZ und lokalen Energieinitiativen wurden in allen Stadtbezirken Veranstaltungen organisiert, die auf großes Interesse stießen. Insgesamt fanden bislang 17 Informationsveranstaltungen statt, an denen rund 1.400 Personen vor Ort und 450 online teilgenommen haben. Große Einzelveranstaltungen wie „Heizen der Zukunft“ mit rund 1.300 Besucherinnen und Besuchern sowie Themenabende zur Fernwärmeverdichtung mit weiteren 350 Teilnehmenden unterstreichen das hohe Interesse der Bevölkerung. Auch die Aktion Gebäudesanierung der Stadt Stuttgart bietet praxisnahe Unterstützung. Zu den ersten fünf Veranstaltungen kamen rund 750 Interessierte – 500 vor Ort und 250 online. Für Herbst 2025 sind drei weitere Veranstaltungen geplant.



„Wir informieren und aktivieren. Das Ergebnis ist eindrucksvoll: Bereits 580 Personen haben sich dieses Jahr für eine kostenlose Vor-Ort-Beratung durch das EBZ angemeldet“, erklärte Dr. Jürgen Görres, Leiter der Abteilung Energie im Amt für Umweltschutz. Eine Auswertung zeigt, dass rund 80 Prozent der Teilnehmenden nach der Beratung eine Sanierung bereits umgesetzt oder konkret geplant haben. Information und Beratung sind also akitivierend. Für Herbst 2025 sind drei weitere Veranstaltungen geplant.



Zur Förderung energetischer Sanierungen hat die Stadt ihre bisherigen Programme zu Heizungstausch, Wärmepumpen und Wärmenetzanschlüssen im neuen Heizungsprogramm Stuttgart gebündelt. Seit 2020 werden jährlich rund 2.000 Wohneinheiten über das städtische Energiesparprogramm gefördert. Die Zahl der Komplettsanierungen auf KfW-55- und KfW-70-Niveau steigt dabei kontinuierlich. Auch die Nachfrage nach Wärmepumpen wächst deutlich – bis Oktober 2025 gingen bereits über 540 Anträge ein, bis Jahresende werden rund 600 Förderfälle erwartet. In der Solaroffensive Stuttgart wurden seit Programmstart über 8.500 Anträge bewilligt, darunter 2.800 Balkon-Solaranlagen. Insgesamt sind 76 Megawatt Photovoltaikleistung beantragt – ein starkes Signal für den Ausbau erneuerbarer Energien im Stadtgebiet.