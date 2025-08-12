Schweng mietet 1.500 m² in Mintraching

In Mintraching, südöstlich von Regensburg, konnte Logivest knapp 1.500 m² Lager- und Bürofläche sowie über 3.100 m² Freifläche an die Schweng GmbH vermitteln. Vermieter der Liegenschaft in der Römerstraße 1 ist eine Privatperson. Der Bezug der Immobilie ist bereits erfolgt.

Der künftige Standort der Schweng GmbH liegt im Gewerbegebiet Rosenhof und eignet sich ideal, um einen Showroom zu integrieren, der rund die Hälfte der Fläche ausmachen wird. Die restliche Fläche ist regaliert und wird – ausschließlich der rund 100 m² Bürofläche – als Lager genutzt. Zudem wird im Rahmen der Umbauten das Gelände komplett umzäunt, da auch die großzügige Freifläche teilweise als Ausstellungsfläche geplant ist.



Für die flexible Andienung stehen neben einem ebenerdigen Tor zwei Andockrampen sowie ein seitliches Be- und Entladetor zur Verfügung. Das Objekt liegt in direkter Nähe zur Autobahn A3 und ist auch gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden.