Die Schweizer Privatbank Julius Bär sieht Wachstumschancen in Deutschland und hat hierfür eine Immobilien-Einheit gegründet. Geleitet wird diese künftig von Dr. Robert C. Gericke, als Head of Real Estate in Deutschland. Der Immobilienexperte war zuvor bei Exporo und der Helaba.

Fotos: Julius Bär Deutschland AG



[…]