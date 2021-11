Schweizer Investment-Boutique legt Fokus auf deutschen Immobilienmarkt

Die Schweizer Investment-Boutique BlueRock Group verkauft ihr vorletztes Gebäude in Dänemark, um sich künftig auf den deutschen Investmentmarkt zu konzentrieren.

.

Die verkaufte Wohnanlage Ørbæhårds Allé in Hørsholm verfügt über 12 Mietapartments auf rund 1.260 m² und wurde im Jahr 2001 erbaut. Käufer ist ein lokales dänisches Konglomerat. Der Gebäudekomplex ist Teil eines Portfolios an Wohneinheiten in den dänischen Städten Hørsholm und Vallensbæk mit insgesamt 73 Apartments und Reihenhäusern. Beide Städte zeichnen sich durch ihre gute Infrastruktur aus. Die BlueRock Group trennte sich nun von dem Apartmentkomplex, bei dem es sich um ein Joint Venture mit der Londoner Eurolinque Realty Uk Ltd. handelt. Der Verkauf wurde von Cushman & Wakefield I RED abgewickelt.



„Im vergangenen Jahr haben wir uns auf den deutschen Immobilienmarkt konzentriert und wollen dies in Zukunft weiter vorantreiben. Wir kaufen weiterhin deutschlandweit Büroimmobilien und bleiben auf dem Wohnimmobilienmarkt von Berlin aktiv. Mit dem Verkauf der Apartmentanlage in Hørsholm trennen wir uns von einem unserer kleineren ausländischen Projekte und schaffen so mehr Kapazität für geplante Investments auf dem Immobilienmarkt in Deutschland“, sagt Ronny Pifko, Geschäftsführer der BlueRock Group.



Zuletzt hatte das Investment-Unternehmen 20 Wohnimmobilien in Berlin erworben [wir berichteten].