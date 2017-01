Schweizer Architekten bauen Besucherzentrum am Bundestag

Die Entscheidung in der Schlussrunde ist gefallen: Die Züricher Arbeitsgemeinschaft Markus Schietsch Architekten in Kooperation mit den Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster haben sich in der finalen Überarbeitungsphase für das auf 150 Millionen Euro veranschlagte, neue Besucherzentrum des Deutschen Bundestages durchgesetzt. Ihr Entwurf sieht einen lichtdurchfluteten, von weißen Säulen getragenen Glaskörper für die jährlich rund 2,4 Millionen Besucher vor. Das Vorhaben – und der nun abgeschlossene Wettbewerb – gründet auf dem im November 2015 gefassten Beschluss des Ältestenrates des Deutschen Bundestages, ein Besucherzentrum südlich der Scheidemannstraße im Tiergarten zu installieren.

Der Komplex soll auf einer Fläche von rund 6.600 m² Informations- und Kommunikationsangebote vorhalten, diverse Gastronomie anbieten und gleichzeitig die Sicherheitskontrolle beherbergen – die bis dato in einem containerartigen Provisorium vor dem Reichstag residierte. Damit Besucher der Reichstagskuppel zudem nicht zweimal anstehen und kontrolliert werden müssen, war im Vorfeld festgelegt worden, dass es einen Fußgängertunnel geben soll, der vom oberirdischen Empfangsgebäude direkt zum Reichstag führt. Maßgabe im Hinblick auf die Ausdehnung war auch der Erhalt der denkmalgeschützten Alleen im Tiergarten sowie eine ausreichende Distanz zum sowjetischen Ehrenmal.





Der Neubau an der Scheidemannstraße wurde Ende 2015 vom Ältestenrat des Bundestags beschlossen.



Für das Projekt hatten in einem zweistufigen Wettbewerb 187 Büros ihren Hut in den Ring geworfen. Zuletzt gab es zwei erste Preise: Neben den Eidgenossen konnte sich zunächst auch das Berliner Büro von Markus Bonauer, Michael Bölling und rw+ Architekten behaupten. In der anschließend geforderten Detailarbeit hatten schließlich die Schweizer knapp die Nase vorn – vor allen aufgrund ihrer durchdachten, „funktionalen räumlichen Anordnungen“. Der abgesegnete Entwurf stellt nun eine Herausforderung für den Tiefbau dar: Unter dem Gelände verlaufen diverse U-Bahntrassen. Genug Gründe für viele Kritiker das angesetzte Budget von 150 Millionen Euro anzuzweifeln. Sie rechnen mit einer deutlichen Kostenerhöhung während der Bauphase.