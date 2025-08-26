Schweiz: Hansesun baut Plus-Energie-Zentrale in St. Margrethen

Hansesun errichtet in St. Margrethen ein nachhaltiges Plus-Energie-Gebäude. Der Neubau aus Holz entsteht auf Stelzen, ohne Bodenversiegelung, und bietet Platz für Büros, Lager und ein Sonnencafé. Baubeginn ist 2026, die Fertigstellung für 2027 geplant.

.

Der Photovoltaik-Spezialist Hansesun präsentierte am 22. August gemeinsam mit dem Wiener Architekturbüro Hellwach Architektur ZT die Pläne für ein Plus-Energie-Gebäude mit rund 1.100 m² Büro- und 400 m² Lagerfläche. Das innovative Holzbauwerk im Ortsteil Nebengraben steht auf Stelzen und bildet mit Naturteich, Dachgarten und Café Raum für Mensch und Natur. Die Baustoffe des Altbestands werden so weit wie möglich wiederverwendet und verwertet. Baustart ist für Frühjahr 2026 vorgesehen.



Seit 2014 setzt sich die Hansesun-Gruppe für die Energiewende ein – in der Schweiz, Vorarlberg, Liechtenstein, Süddeutschland und Tirol. Mit mehr als 10.000 realisierten PV-Anlagen und über 120 Mitarbeitenden zählt Hansesun zu den größten Anbietern der Bodenseeregion. Nun macht die Gruppe den nächsten Schritt und realisiert eine neue Firmenzentrale in St. Margrethen.



„Als Vorreiter für erneuerbare Energien wollen wir ein Pionierprojekt der Nachhaltigkeit realisieren. Wir bauen mit nachwachsenden Ressourcen, verwerten gebrauchte Baustoffe des Altbestands und binden die Nachbarschaft ein. Zudem schaffen wir naturnahe Lebensräume und verzichten auf Bodenversiegelung“, sagt Susanne Glatzel, Verwaltungssenatspräsidentin der Hansesun.



Auf der Suche nach einem passenden Grundstück wurde Hansesun in St. Margrethen fündig. Im verkehrstechnisch günstig gelegenen Ortsteil Nebengraben entsteht ab Frühjahr 2026 ein umweltschonendes Plus-Energie-Gebäude, das mehr Energie produziert als es verbraucht. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2027 geplant. Insgesamt investiert Hansesun rund 7 Millionen Schweizer Franken.



Gleich an der Grenze gelegen, ist der nachhaltige Neubau Dreh- und Angelpunkt für den weiteren Ausbau der Photovoltaik in der Vierländerregion. Das innovative Holzgebäude bietet auf 1.500 m² Raum für Verwaltung, Vertrieb und Lager. Im partizipativen Planungsworkshop wurden mit Mitarbeitenden aus allen Unternehmensbereichen die organisatorischen Grundlagen für das neue PV-Zentrum gemeinsam erarbeitet und die Planung ideal auf die Unternehmensbedürfnisse und internen Abläufe abgestimmt.



„Der ökologische Fußabdruck und die Spuren sollten so gering wie möglich sein. Gewerbeparks belasten später oft die Umwelt“, erklärt Jan Enzlberger von Hellwach Architektur ZT. Der maximale Einsatz nachwachsender Rohstoffe wirkt sich positiv auf die Ökobilanz des Gebäudes aus. PV-Systeme auf Dach, Fassade und Carports liefern maximalen Sonnenstromertrag. Sie versorgen mit einer Spitzenleistung von 300 kWp die Wärmepumpe und laden den wachsenden E-Fuhrpark. Schon 2028 werden alle Fahrzeuge von Hansesun elektrisch unterwegs sein – derzeit ist es mehr als die Hälfte. Das rund 2.700 m² große Areal bietet auch Grünraum für den Artenschutz und zur Erholung. Dachgarten, Naturteich und ein Sonnencafé für Kunden laden zum Verweilen ein. Im Showroom präsentiert Hansesun das gesamte Produktportfolio – vom PV-Modul über Wechselrichter und Speicherlösungen bis zu Ladestationen. Im Café sollen künftig öffentliche Veranstaltungen rund um das Thema Solarenergie stattfinden.



Die neue Zentrale vereint Administration, Vertrieb und Marketing. Die Standorte in Röthis (Vorarlberg), Imst (Tirol), Wangen im Allgäu (Deutschland) und Ruggell (Liechtenstein) bleiben auch in Zukunft bestehen. Hansesun Photovoltaik Swiss mit Sitz in Kriessern und neuer Zweigstelle in Olten wechselt nach der Fertigstellung in die neuen Räumlichkeiten. „Als führender Qualitätsanbieter der Ostschweiz bringen wir unsere Kompetenz und Erfahrung ab sofort in der gesamten deutschsprachigen Schweiz ein. Mit der Expansion in Olten stellen wir schon jetzt die Weichen für die Zukunft“, freut sich Robert Veronik, Geschäftsführer von Hansesun Photovoltaik Swiss.