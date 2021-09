Das Familienunternehmen Schweinle Immobilien hat ein vollvermietetes 22.000 m² großes Produktionsgrundstück in Thüringen erworben. Auf der Nutzfläche von rund 8.700 m² stellt ein langjährig etabliertes Unternehmen Kunststoffteile her. Der Kauf erfolgte im Rahmen einer Sale and Lease Back-Transaktion. Falkensteg Real Estate koordinierte den strukturierten Verkaufsprozess im Alleinauftrag des Verkäufers.…

[…]