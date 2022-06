Schweinfurt: Mamma übernimmt Hotelentwicklung von Zauritz

Die Mamma-Gruppe hat sich eine Hotelentwicklung mit 140 Zimmern direkt gegenüber dem Bahnhof in Sennfeld von der Zauritz-Gruppe gesichert. Das Objekt befindet sich auf dem circa 2.000 m² großen Grundstück der ehemaligen Diskothek „Pure“ in strategisch ausgezeichneter Lage zwischen der fußläufig entfernten Schweinfurter Altstadt und des Sennfelder Gewerbegebietes.

.

Die Zauritz-Gruppe hatte das Budget-Hotel in der Schweinfurter Straße 1 geplant, sich dann aber zum Verkauf entschlossen und Christie & Co. beauftragt. "Die Vorplanung der Zauritz Gruppe wird nun von Herrn Pinzolits und seiner Mamma-Group zum Leben erweckt und sichert somit eine positive Entwicklung für die Region Schweinfurt.“, kommentiert Robin Barth, Senior Consultant Investment & Letting bei Christie & Co, den Abschluss.



Das Projektvolumen für den Neubau bezifferte Zauritz in 2020 mit rund 14 Mio. Euro. Die Änderung des Bebauungsplans hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Sommer beschlossen. Wann der Hotelneubau in die Realisierung geht, hat der neue Eigentümer noch nicht verlauten lassen. Der Hotelmarkt der gesamten mainfränkischen Region ist laut Auswertungen der IHK Würzburg-Schweinfurt stark von der Corona-Pandemie gezeichnet und erholt sich nur langsam. 2021 wurden 4,2 Millionen Übernachtungen registriert. Der Großteil davon entfiel auf den Landkreis Bad Kissingen (rund 1,5 Millionen), gefolgt von der Stadt Würzburg (rund 480.000). Die geringsten Übernachtungszahlen verzeichnete der Landkreis Schweinfurt (rund 60.000).