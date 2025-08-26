Schwedisches Modekonzept Lager 157 zieht in den Limbecker Platz Essen

Shopping-Center Limbecker Platz

Das schwedische Modekonzept Lager 157 wird neuer Ankermieter im Limbecker Platz in Essen. Auf rund 3.000 m² der ehemaligen Galeria-Fläche eröffnet das Label Anfang 2026 seinen Standort. Neben der Großvermietung entwickeln sich auch kleinere Handels- und Gastronomieflächen im Center dynamisch.

