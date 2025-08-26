3.000 m² für Galeria-Nachmieter
Schwedisches Modekonzept Lager 157 zieht in den Limbecker Platz Essen
© ECE
Das schwedische Modekonzept Lager 157 wird neuer Ankermieter im Limbecker Platz in Essen. Auf rund 3.000 m² der ehemaligen Galeria-Fläche eröffnet das Label Anfang 2026 seinen Standort. Neben der Großvermietung entwickeln sich auch kleinere Handels- und Gastronomieflächen im Center dynamisch.
Erneuter Vermietungserfolg für Union Investment und ECE im Shoppingcenter Limbecker Platz in Essen: Die ehemalige Galeria-Fläche erhält mit dem skandinavischen Modekonzept Lager 157 einen neuen Ankermieter. Das schwedische Label verkauft Mode-Basics für Damen, Herren und Kinder und expandierte 2024 erstmals auch nach Deutschland. Im Limbecker Platz wird das Konzept eine Fläche von rund 3.000 m² im Basement belegen. Die Eröffnung ist für voraussichtlich Anfang 2026 geplant. Bis dahin werden für die Neuansiedlung die Fassadenfront um mehr als zehn Meter vergrößert und mehrere bestehende Shop-Flächen zusammengefasst.
„Wir freuen uns, damit nur elf Monate nach dem insolvenzbedingten Auszug [wir berichteten] von Galeria Karstadt bereits den dritten Nachmieter für die hochwertige Fläche gewonnen zu haben“, sagt Norman Naehrig von Union Investment, die das Center in ihrem offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa hält. „Mit Peek & Cloppenburg Düsseldorf und Intersport [wir berichteten] stehen bereits zwei weitere namhafte Konzepte fest. Für die noch verbleibenden Flächen sind die Verhandlungen weit fortgeschritten und wir sind zuversichtlich, bis Ende des Jahres weitere Anmietungen auf der ehemaligen Galeria-Fläche bekannt geben zu können.“
„Die Vermietung an das skandinavische Fashion-Label Lager 157 ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur erfolgreichen Transformation der ehemaligen Warenhaus-Flächen im Limbecker Platz – und ein gutes Beispiel dafür, wie wir die Center durch angepasste Nutzungskonzepte und neue, expandierende Retailer flexibel und erfolgreich für die Zukunft aufstellen“, sagt Steffen Friedlein, Managing Director Leasing Projects bei ECE Marketplaces.
Auch abseits der Großvermietung zeigt sich der Limbecker Platz dynamisch: In den vergangenen Monaten haben im Center mehrere neue Konzepte eröffnet. So vergrößerte Miniso nach erfolgreichen Monaten seine Fläche um zusätzliche 170 m². Im Bereich Gastronomie kamen Belchicken, Frankie‘s Churros, Phien Coffee und Lord of Döner neu hinzu.
Für den Herbst 2025 kündigen sich bereits weitere Neueröffnungen an: Das Frozen-Yogurt-Konzept Berry Cool, das Shawarma-Konzept Fill Full, der Sushi-Anbieter Nuki sowie das Schmucklabel Isnor stehen in den Startlöchern. Zudem wird Xiaomi seinen ersten Shop in einem deutschen Shopping-Center eröffnen – auf rund 100 m² Verkaufsfläche.