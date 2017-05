Schwedische Ligula-Hotel-Gruppe schielt nach Deutschland

Der prosperierende deutsche Hotelmarkt lockt immer häufiger auch ausländische Protagonisten, die bis dato noch keinen Fuß auf dem heimischen Markt haben. So denkt aktuell die schwedische Ligula Hospitality Group sehr laut darüber nach, die deutschen Top-Seven mit ihrer Präsenz zu erfreuen. Die Schweden geben sich dabei offen für alles, außer Franchise: Pacht- und Management-Verträge, aber auch Immobilienkauf.

.

Nach Bekunden von CEO Uwe Löffler gegenüber der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung wollen die Nordlichter in Deutschland bevorzugt mit ihrer Marke ProfilHotels expandieren. Die Lieblingsgröße liegt in einer Range von 100 bis 150 Zimmern im Drei- bis Vier-Sterne-Bereich, unabdingbar mit Einrichtungen für ein Fullservice-Konzept versehen. Bevorzugte Lage selbstredend: Innenstadt.

Für die Stadtrandlagen haben die Schweden das Label der Good Morning Hotels in der Hinterhand, das unter die Kategorie der Limited-Service-Marken fällt. „Wir sind zwar in erster Linie Betreibergesellschaft, kaufen aber auch Immobilien, wenn sich das anbietet, teilweise gemeinsam mit Partnern,“ konstatiert Uwe Löffler.