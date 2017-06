Kristensen wirft für 25 Mio. Euro in Hamburg Anker

Jetzt ist der Deal offiziell bestätigt: Der Münchner Investmentmanager Catella Real Estate AG hat den 11.100 m² großen Gebäudekomplex „Kontor IV“ in der Amsinckstraße 32 in Hamburg für ca. 25 Millionen Euro an ein Sondervermögen der Kristensen Properties GmbH verkauft. Das Closing des Deals, der bereits zu Jahresbeginn bekannt geworden war, ist erfolgt. Damit tätigt das Tochterunternehmen der schwedischen Kristensen Group für ihren Immobilienfonds „Kristensen Partner I“ ihr erstes Investment in der Hansestadt. Die Schweden hatten bereits im Januar den Kauf der Büroimmobilie Mörsenbroicher Weg 220 in Düsseldorf für 20 Mio. Euro für das Portfolio vom Projektentwickler Bahners & Schmitz bekannt gegeben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Kristensen Group Deutschland Colliers International Deutschland Holding GmbH Catella Real Estate AG Kapitalanlagesellschaft Hamburg

Der moderne Gebäudekomplex besteht aus vier verbundenen Einzelgebäuden und liegt in der westlichen City Süd, in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof der Hansestadt. Das aus dem Jahr 2003 stammende Ensemble ist nahezu voll vermietet und verfügt darüber hinaus über 184 Tiefgaragenstellplätze. Größter Einzelmieter ist ein weltweit bekannter Hersteller von Navigationssystemen u.a. für die Schifffahrt. Auf Verkäuferseite waren das Maklerbüro Colliers International Hamburg sowie die Rechtsberater Stock Aders Klein + Partner beratend tätig. Auf Käuferseite hat die Rechtsberatung das Münchner Büro von CMS Hasche Siegle übernommen.



Der in 2006 aufgelegte Immobilienfonds „Kristensen Partner I“ will in 2017 rund 800 Millionen Euro in Büroimmobilien investieren, die in deutschen Mittelstädten liegen.