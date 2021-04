Das Transaktionsvolumen am deutschen Handelsinvestmentmarkt betrug in den ersten drei Monaten des Jahres rund 1,5 Mrd. Euro – somit 44 % weniger als im Fünfjahresdurchschnitt des ersten Quartals, stellt Savills fest. Fachmarktzentren konnten sich dabei mit Abstand die Spitzenposition als begehrtestes Segment am Markt sichern. Auf sie entfielen mit 680…

[…]