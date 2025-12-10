Schwabing: CAA zieht innerhalb des Areals um

Die Creative Artists Agency GmbH (CAA) hat neue Büroflächen im Münchener Stadtteil Schwabing-West angemietet. Der Umzug ist für Mitte Mai 2026 geplant und erfolgt innerhalb desselben Areals: von der bisherigen Adresse Infanteriestraße 11a in das direkt angrenzende, 1987 errichtete und 2016 umfassend modernisierte Nebengebäude Infanteriestraße 11. Dort wird CAA künftig rund 1.040 m² Bürofläche im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sowie zusätzlich eine rund 125 m² große Terrasse nutzen.

.

Der Umzug erweitert die bisherige Fläche von 600 m² deutlich. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für kontinuierliches Wachstum in München und wird neuen Anforderungen an kreativen und innovationsorientierten Arbeitsplatzanforderungen besser gerecht. Der Mieter wurde im Rahmen des Mietvertrags umfassend von Cushman & Wakefield beraten. Im Rahmen der Verhandlungen begleitete das Immobilienberatungsunternehmen auch die vorzeitige Auflösung des bisherigen Mietverhältnisses.



Eigentümer des rund 22.500 m² großen Areals ist die Allgemeine Südboden Grundbesitz Schwabing GmbH & Co. KG. Nach dem Erwerb in den 1980er Jahren hat die Allgemeine Südboden das Ensemble umfassend revitalisiert und durch mehrere Neubauten – darunter auch das Gebäude Infanteriestraße 11 – gezielt nachverdichtet.



„CAA ist eine der größten und einflussreichsten Talent- und Medienagenturen der Welt. Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen auf unserem kreativen Campus so stark gewachsen ist. Dass es der ausdrückliche Wunsch war, weiterhin am Standort zu bleiben, ist ein bemerkenswerter Beleg für das kreative und inspirierende Umfeld an der Infanteriestraße, das nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum ermöglicht“, sagt Bettina Krause, Leitung Vermietung bei Allgemeine Südboden.

