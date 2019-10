Schwabenlandtower soll Energie-Ikone werden

Visualisierung des geplanten Schwabenlandtowers in Fellbach.

© CG Gruppe AG, Wolf Architekten / Ingenieure GmbH

Die Baugenehmigung ist da, die ehemals geplanten Luxuswohnungen passé, jetzt hakt es aber offensichtlich noch an einem guten Energiestandard, bevor der Schwabenlandtower (ehemals Gewa Tower) tatsächlich fertiggestellt wird. Die CG Gruppe AG hat die Pläne umfangreich überarbeitet und plant aus dem Fellbacher Schwabenlandtower „einen zeitgemäßen Wohntower“ zu entwickeln, der „neue Maßtstäbe bei Energielösungen setzt“. Laut Christoph Gröner, Chef der CG Gruppe, hat das Unternehmen neuartige Konzepte dieser Art weltweit im Blick. In Asien erzeugen an Hochhäusern beispielsweise Windströmungsturbinen an Abrisskanten auf den Dächern Strom aus Aufwinden an der Fassade. „Eine solche innovative Lösung streben wir auch für den SLT 107 an“, erklärt Christoph Gröner. Die Initiative dazu kam von George Moutoulis, dem Niederlassungsleiter der CG Gruppe in Stuttgart.

Bereits vor der aktuellen Klimadiskussion hat sich der Projektentwickler entschlossen seine hohen Erwartungen an den Energiehaushalt von Gebäuden auszubauen. Dies gilt auch bei Bestandsgebäuden wie dem Schwabenlandtower, der im Rohbau übernommen wurde. Daher hat die CG Gruppe den Architekten Jörg Wolf (Wolf Architekten / Ingenieure GmbH) beauftragt, dies trotz der vorliegenden Baugenehmigung für den Schwabenlandtower zu überprüfen. Im Ergebnis entspricht die vormalige Planung des Hochhauses nicht dem derzeit üblichen Entwicklungsstandard. „Also haben wir beschlossen, das Thema der Energieversorgung neu zu denken mit dem Ziel den Standard KfW 55 zu erreichen und eine große Bandbreite an effizienten und fortschrittlichen energetischen Möglichkeiten umzusetzen“, so George Moutoulis. Dazu steht das Unternehmen seit kurzem im konstruktiven Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt Fellbach. Die finale Planung soll demnächst in den zuständigen Gremien vorgestellt werden.



Der Schwabenlandtower (früher Gewa Tower) wird rund 11.000 m² Wohnflächen mit 194 kompakte, moderne Wohnungen umfassen. Darüber hinaus entsteht im Sockel des Objektes ein 3 Sterne plus-Hotel mit 164 Zimmern. Neben der Fassade wird insbesondere dieser Teil des Gebäudes eine hochwertige Umsetzung mit größeren, lichtdurchfluteten Fenstern und modernen Materialien erfahren. Die Fertigstellung erfolgt frühestens im zweiten Quartal 2021.