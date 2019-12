Schwabenlandtower mit 85 Mio. refinanziert

Linus Capital hat eine Whole-Loan-Finanzierung in Höhe von 85 Millionen Euro für die unter dem Namen „SLT 107 Schwabendlandtower“ bekannte Projektentwicklung in Fellbach, 9km nordöstlich von Stuttgart gelegen, strukturiert. Die durch die CG Gruppe AG geplante Projektentwicklung sieht in dem mit 107 Meter höchsten Wohnturm Baden Württembergs eine vermietbare Fläche von mehr als 16.000 m² vor: In dem Wohnturm entstehen 194 moderne, kompakte Wohnungen mit einzigartigem Blick über die Region Stuttgart, während im Sockel des Gebäudes ein Hotel mit 164 Zimmern geplant ist. Neben der Fassade wird insbesondere dieser Teil des Gebäudes eine hochwertige Umsetzung mit großen, lichtdurchfluteten Fenstern und modernen Materialien erfahren.

.

„Wir kooperieren mit einem kompetenten, finanzstarken Partner wie Linus Capital, denn unser Anspruch ist es, einen nachhaltigen Wohntower zu entwickeln“, so Christoph Gröner, Gründer und Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe und ergänzt: „Wir haben beschlossen, den Standard KfW 55 beim SLT 107 zu erreichen, obwohl das Hochhaus als Bestandsgebäude gilt, da es im Rohbau übernommen wurde. Hierzu greifen wir auf eine große Bandbreite an fortschrittlichen energetischen Möglichkeiten zurück wie Windströmungsturbinen, die zur Stromgewinnung aus den Aufwinden an der Fassade dienen.“ Weiterhin sind eine Wärmepumpe und die Aktivierung der Bodenplatte geplant. Fertigstellungstermin für den Schwabenlandtower ist das zweite Quartal 2021.



Linus-CEO David Neuhoff steht hinter dem Hochhausprojekt der CG Gruppe: „Die Stuttgarter Region ist über die Bundesgrenzen hinaus für ihre überdurchschnittliche Wirtschaftskraft bekannt. Wir freuen uns sehr, die Finanzierung der neuen Landmarke der Region zu begleiten und die CG Gruppe bei Ihrem Vorhaben zu unterstützen.“

Das Whole-Loan dient der Refinanzierung der bestehenden Ankaufsfinanzierung sowie der Finanzierung der Baukosten bis Fertigstellung. Die Vergabe des Darlehens erfolgte durch den von Linus Capital gemanagten 350-Millionen-Euro-Debtfonds sowie durch einen institutionellen Co-Investor, der bereits zum wiederholten Male mit Linus Capital investiert hat. Mit dieser Finanzierung erhöht sich das von Linus im Jahre 2019 strukturierte Finanzierungsvolumen im Whole-Loan-Segment auf über 270 Millionen Euro.



„Dieses Projekt zeigt, dass Whole-Loans für Projektentwickler eine schnelle und unkomplizierte Form der Finanzierung aus einer Hand darstellen und eine veritable Alternative zur klassischen Senior-Bankfinanzierung sind, da bei dieser zusätzliche Mezzanine-Finanzierungen oder hohe Eigenkapitaleinsätze erforderlich sind. Nach unseren großen Whole-Loan-Finanzierungen in Berlin und Leipzig freuen wir uns nun, unsere Expertise auch im Stuttgarter Raum einsetzen zu können. Weiteres Finanzierungsvolumen im dreistelligen Millionenbereich haben wir für Anfang 2020 bereits in der Pipeline. Neben unserem Fonds investieren wir zunehmend partnerschaftlich mit Versicherungen, Versorgungswerken und Banken. Einige Partner haben sich 2019 bereits an mehreren Finanzierungen mit uns beteiligt“, äußert sich Linus-CEO David Neuhoff.