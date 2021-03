Schum EuroShop zieht in der Velberter Fußgängerzone um

Die Verlagerung der Bestandsfiliale von Schum EuroShop in der Fußgängerzone von Velbert wird in Kürze umgesetzt. Das auf den Verkauf von überwiegend Non-Food-Produkten des täglichen Bedarfs spezialisierte Unternehmen mit derzeit über 350 Filialen im gesamten Bundesgebiet wird nur einige Häuser weiter - in die Friedrichstraße 169 - ziehen. Nach entsprechenden Herrichtungsarbeiten wird das ehemals von s.Oliver genutzte Ladenlokal mit einer Gesamtfläche von ca. 280 m² im April 2021 seine Pforten öffnen. Brockhoff Retail war beratend und vermittelnd tätig.

