Salo & Partner zieht in neue Büroflächen in der Liegenschaft Hahnstraße 38 in Frankfurt Niederrad. Die Büroflächen verfügen über ca. 825 m². Eigentümer des Objektes ist die IVA Immobilien-Verwaltungs- und Anlagengesellschaft Dr. A. Steiger KG. Der Mieter wurde von Blackolive betreut.

.