Schultheiß verstärkt Management-Team mit Petra Hamacher-Weiß

Die Schultheiß Projektentwicklung AG baut ihr Führungsteam aus: Seit dem 1. April 2026 ist Petra Hamacher-Weiß als Fondsmanagerin und Prokuristin für das Unternehmen tätig. In ihrer neuen Funktion verantwortet Petra Hamacher-Weiß insbesondere die Auflage und Steuerung der Fondsaktivitäten des Nürnberger Projektentwicklers sowie die Betreuung institutioneller Investoren. Darüber hinaus übernimmt sie als Prokuristin auch die unternehmerische Verantwortung in diesem Geschäftsbereich.

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Petra Hamacher-Weiß verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Immobilien- und Fondsmanagement. In ihren bisherigen Positionen hat sie umfassende Expertise in der Konzeption, Strukturierung und Umsetzung von Investmentlösungen aufgebaut. „Mit Petra Hamacher-Weiß haben wir eine ausgewiesene Expertin mit fundierter Marktkenntnis und strategischem Weitblick für unser Unternehmen gewonnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam unsere Wachstumsziele weiter voranzutreiben“, so Dr. Hermann Ruttmann, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG.



Mit dem Eintritt von Petra Hamacher-Weiß stärkt das Unternehmen gezielt seine Strategie im Bereich strukturierter Immobilieninvestments und setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. Ein erster, renditeorientierter Fonds soll im Juni 2026 starten, ein weiterer mit Fokus auf Seniorenbetreuung ist für den Herbst 2026 vorgesehen. Für die Strukturierung und Umsetzung arbeitet das Unternehmen mit der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH (Hamburg) zusammen; die operative Steuerung und Verwaltung der Fondsassets liegen bei der Schultheiß Projektentwicklung AG, die Investorenberatung wird durch die expadBridge Advisors GmbH unterstützt.