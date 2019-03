Schultheiss Quartier erhält 225 Mio. schwere Finanzierung

Für die Finanzierung des Berliner Schultheiss Quartiers hat die Pbb der HGHI Holding eine langfristige Senior-Finanzierung in Höhe von 175 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 50 Mio. Euro wurden durch ein deutsches Versorgungswerk bereitgestellt, das von Collineo Asset Management GmbH beraten wurde. Damit erhält die HGHI Holding eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 225 Mio. Euro. Der Immobilienfinanzierer übernahm hierbei die Strukturierung und fungierte als Mandated Lead Arranger.

Das Schultheiss Quartier wurde im Herbst 2018 fertiggestellt [wir berichteten] und befindet sich in unmittelbarer Nähe der U-Bahnstation „Turmstraße“ auf dem Gelände der ehemaligen Schultheiss Brauerei. Der Gebäudekomplex verfügt über rund 72.000 m² Bruttogeschossfläche sowie einer Tiefgarage mit ca. 400 Stellplätzen. Insgesamt ca. 30.000 m² verteilen sich dabei auf Retailflächen. Zu den Mietern gehören die Hotelkette Meininger mit 250 Zimmern, ein Fitnessstudio sowie große Einzelhandelsketten wie Kaufland, H&M, Douglas und MediaMarkt. Darüber hinaus steht ein Foodcourt mit neun Restaurants zur Verfügung. In den oberen Geschossen und in den ehemaligen Remisen verteilen sich auf ca. 15.000 m² moderne und hochwertige Büroflächen.